СМИ: Новый состав правительства объявят до 21 января

Новый состав правительства и его структура станут известны к началу следующей недели, ожидается, что их объявят до 21 января, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Согласно ст. 112 Конституции, премьер-министр обязан доложить президенту кандидатуры на должность вице-премьеров и федеральных министров не позднее недельного срока. Новый премьер-министр – Михаил Мишустин – был назначен на должность 16 января.

Тем временем в министерстве спорта опровергли появившиеся слухи о том, что всех сотрудников ведомства заставили написать заявление на увольнение, а министерство переформатируют в агентство.