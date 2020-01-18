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18:03

Политолог Рогов осудил пренебрежительное отношение Навального к Конституции

фото ЗакС политика Политолог Рогов осудил пренебрежительное отношение Навального к Конституции

Политолог Кирилл Рогов счел важным последние высказывания опппозиционного политика Алексея Навального относительно Конституции, в которых последний невысоко ее оценивает и отговаривает граждан ее отстаивать. По мнению аналитика, посвященный этой теме пост в микроблоге Навального стал худщим текстом в его биографии. Как минимум, Рогов отмечает непоследовательность оппонента и также надеется, что написанное было "жестом отчаяния" и эмоциональным срывом.

"Все мы, включая Алексея Навального, не сумели защитить это прежде. (И теперь так строптиво перекладываем вину за это на одного Ельцина.) И странно перечить тем, кто хочет это сегодня защитить и поддержать. Алексей Навальный имеет то положение в российской политике, которое имеет, именно потому что в ситуациях, когда казалось, что ничего невозможно сделать, он убеждал, что это можно и нужно делать. Зачем же теперь кидаться раздраженными постами в тех, кто пытается сделать то же самое?", - написал он в своем Facebook.

Напомним, что о необходимости внесения поправок в Конституцию президент Владимир Путин объявил в ходе своего послания Федеральному собранию 15 января. Для их проработки была создана рабочая группа из 75 общественных деятелей, которых публицист Александр Невзоров считает наиболее одиозными знаменитостями в России.

Против реформы 18 января в центре столицы прошли одиночные пикеты.

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