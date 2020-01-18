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13:18

У администрации президента проходят пикеты против поправок в Конституцию

фото ЗакС политика У администрации президента проходят пикеты против поправок в Конституцию

Организованные журналистом и общественным деятелем Ильей Азаром одиночные пикеты состоялись 18 января у стен президентской администрации. В такой форме участники решили выразить свой протест против объявленных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию. На плакате самого Азара имела место игра слов: "Уходя, гаси Госсовет".

В ходе акции произошли задержания. Одна из женщин оскорбилась содержанием одного из плакатов, что повлекло за собой наказание, пишет "МБХ Медиа". Другой задержанный, порвавший плакат активисту, принадлежал к скандально известному движению SERB: принято считать, что митинги - их "работа".

Поправки Путина, озвученные в ходе послания Федеральному собранию, подразумевают усиление коллегиальных органов власти (Госсовет, Госдума, Совет Федерации) и ослабление политической роли президента. Политологи в основной своей массе склонны полагать, что таким образом Владимир Путин готовит себе новое место, на котором он сможет сохранить все рычаги управления страной.

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Фотография: "МБХ Медиа"


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