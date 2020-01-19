Глава Чувашии призвал "мочить" критикующих власть журналистов

Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить". Речь политика приводит портал "Правда ПФО".

Игнатьева не устраивает то обстоятельство, что отдельные журналисты не освещают труды местных властей и их деяния на благо общества. По мнению главы Чувашии, критические высказывания лишь дестабилизируют ситуацию в регионе, поэтому люди начинают выходить на митинги, с последствиями которых чиновники вынуждены разбираться.

"Отдельные [журналисты или блогеры], которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не зная о чем и о ком. Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить", - утверждает Игнатьев.

Ранее, напомним, выступавшим против властей региона студентам грозили отчислением из вузов за акции протеста.