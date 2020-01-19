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12:05

Глава Чувашии призвал "мочить" критикующих власть журналистов

фото ЗакС политика Глава Чувашии призвал "мочить" критикующих власть журналистов

Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить". Речь политика приводит портал "Правда ПФО".

Игнатьева не устраивает то обстоятельство, что отдельные журналисты не освещают труды местных властей и их деяния на благо общества. По мнению главы Чувашии, критические высказывания лишь дестабилизируют ситуацию в регионе, поэтому люди начинают выходить на митинги, с последствиями которых чиновники вынуждены разбираться.

"Отдельные [журналисты или блогеры], которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не зная о чем и о ком. Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить", - утверждает Игнатьев.

Ранее, напомним, выступавшим против властей региона студентам грозили отчислением из вузов за акции протеста.

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