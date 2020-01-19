Зеленский встретил спецборт с телами погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев

Днем 19 января в киевский аэропорт "Борисполь" прилетел самолёт с телами украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, информирует телеканал "112".

Спецборт встречал лично президент страны Владимир Зеленский, а также премьер Алексей Гончарук и председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

После прибытия самолета в аэропорту прошла церемония прощания с погибшими.

Напомним, пассажирский "Боинг 737", летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из иракского аэропорта, все находившиеся на его борту 176 пассажиров погибли. Первоначальной версией трагедией, прозвучавшей из уст иранских официальных лиц, явилась некая техническая неполадка, приведшая к возгоранию. Спустя три дня Генштаб Ирана признал, что все-таки самолет сбила пущенная по ошибке ракета и виноват "человеческий фактор". Виновных в случившемся пообещали найти и наказать.

После трагедии Иран накрыла волна протестов: демонстранты требовали, чтобы правительство страны ушло в отставку.