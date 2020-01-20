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14:50

Зампред комитета финансов: Главный риск транспортной реформы - неполная выручка

фото ЗакС политика Зампред комитета финансов: Главный риск транспортной реформы - неполная выручка

Заместитель председателя комитета финансов Петербурга Сергей Макеев перечислил основные риски предстоящей транспортной реформы, выступая 20 января на заседании комиссии Заксобрания по промышленности, экономике и предпринимательству.

По словам чиновника, больше всего город рискует недополучить выручку и компенсировать затраченные на реформу средства из других источников дохода в бюджет.

Также есть опасность нехватки нового подвижного состава. Однако, отметил Макеев, его коллеги сделали правильные выводы и отказались от идеи обновлять сразу все автобусы старше одного года выпуска.

Среди других рисков чиновник назвал неподготовленность транспортной инфраструктуры.

- Заинтересованность перевозчиков в сборе выручки для меня большой вопрос, - добавил Макеев, объяснив, что раньше выручка шла компаниям-перевозчикам, а с июля будет направляться в городской бюджет. - Насколько этот риск большой, пока сложно предугадать.

Зампред комитета финансов отметил, что обо всех рисках реформы ранее сообщил губернатору Александру Беглову.

Сергей Еремеев


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