МВД Бурятии выиграло суд против сенатора Мархаева, критиковавшего их работу на митинге

Суд частично удовлетворил иск управления МВД по Бурятии к сенатору Вячеславу Мархаеву из-за его выступления в Совете Федерации о действиях полиции при задержаниях на акции в Улан-Удэ 12 сентября, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Федорова.

По словам Федорова, суд признал не соответствующими действительности высказывания Мархаева, но при этом не стал его обязывать опровергать свои слова в Совфеде. Сторона защиты намерена обжаловать вердикт.

Так, суд признал недостоверными сведения слова Мархаева о том, что при задержаниях в Улан-Удэ блогер Дмитрий Баиров получил удар обухом топора. Суд согласился с позицией МВД о том, что эта фраза порочит их деловую репутацию. При этом следствие пока продолжается, и не установлено точно, был ли факт удара или нет.

Бурятское МВД подало в суд на Мархаева неделю назад. Полицейские просили суд признать не соответствующими действительности слова Мархаева, сказанные им при выступлении в Совфеде 25 сентября. По мнению МВД, «умаление подобным образом» деловой репутации ведомства «недопустимо» и «превышает границы приемлимой критики» работы органов внутренних дел.

Мархаев до того, как стать сенатором, был командующим ОМОНом в Бурятии. В августе он осудил действия правоохранителей на летних акциях протеста в Москве, назвав их неправомерными и профессионально безграмотными.