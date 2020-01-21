Думский "жириновец" хочет вешать флаги на домах проживания ветеранов ВОВ

Депутат Государственной думы от ЛДПР Александр Шерин в преддверии торжеств по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, подготовил "тематическую" законодательную инициативу, которой предусматривается установка российского флага на фасадах зданий, где проживают участники войны. Для совершения этой процедуры, предполагается законопроектом, должно быть достаточно письменной воли того или иного ветерана, либо членов семьи погибшего ветерана боевых действий 1941-1945 годов. Монтаж, в свою очередь, может быть произведен "на фасадах жилых зданий, являющихся их постоянным местом жительства, независимо от форм собственности, используемых указанными гражданами России" (текст документа цитирует РИА "Новости").

По мысли автора, желающие установить флаг на совем доме пожилые люди должны либо самостоятельно оплатить это удовольствие, либо воспользоваться субсидиями, которые ежегодно выделяются из региональных бюджетов ветеранским организациям.

В новогоднем обращении к гражданам президент Владимир Путин в числе главнейших событий года на первое место поставил юбилейный День Победы.