18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:55

Думский "жириновец" хочет вешать флаги на домах проживания ветеранов ВОВ

фото ЗакС политика Думский "жириновец" хочет вешать флаги на домах проживания ветеранов ВОВ

Депутат Государственной думы от ЛДПР Александр Шерин в преддверии торжеств по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, подготовил "тематическую" законодательную инициативу, которой предусматривается установка российского флага на фасадах зданий, где проживают участники войны. Для совершения этой процедуры, предполагается законопроектом, должно быть достаточно письменной воли того или иного ветерана, либо членов семьи погибшего ветерана боевых действий 1941-1945 годов. Монтаж, в свою очередь, может быть произведен "на фасадах жилых зданий, являющихся их постоянным местом жительства, независимо от форм собственности, используемых указанными гражданами России" (текст документа цитирует  РИА "Новости").

По мысли автора, желающие установить флаг на совем доме пожилые люди должны либо самостоятельно оплатить это удовольствие, либо воспользоваться субсидиями, которые ежегодно выделяются из региональных бюджетов ветеранским организациям.

В новогоднем обращении к гражданам президент Владимир Путин в числе главнейших событий года на первое место поставил юбилейный День Победы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
12:34 Быков оценил адресованные студентам ограничения ВШЭ на публичные высказывания

12:18 Песков назвал "абсолютно понятной и ясной реальностью" скорость работы над поправкам в Конституцию

12:16 Под Псковом нашли массовое захоронение убитых нацистами детей

11:55 Думский "жириновец" хочет вешать флаги на домах проживания ветеранов ВОВ

11:41 Петербург может пересмотреть перечень зон, отведенных под мусорные предприятия

11:39 Явлинский опасается появившегося у Путина интереса к цифровым технологиям

11:22 Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках по делу ФБК

11:21 Петербург обновил температурный рекорд шестидесятилетней давности

10:42 Суды Петербурга начали новый рабочий день с очередных эвакуаций

10:27 Затворы дамбы открыли, уровень воды в Петербурге снижается

9:54 Глава ПФР сообщил об уменьшении числа пенсионеров после пенсионной реформы

9:34 МВД Бурятии выиграло суд против сенатора Мархаева, критиковавшего их работу на митинге

20 января, 20:55 Суд оштрафовал ЛГБТ-активиста Назарова за пикеты на Дворцовой площади

20 января, 20:37 Володин пообещал не вносить поправки в Конституцию "бегом"

20 января, 20:04 Транспортная реформа: Риски неокупаемости и соблазны безбилетного проезда

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru