Комитет Госдумы одобрил закон о поправках в Конституцию

Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроекта о поправках в Конституцию, передает «Интерфакс». Также комитет предложил Совету думы рассмотреть документ на заседании 23 января.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в 22 статьи Конституции. 15 января Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию высказал такую идею. Между этими двумя событиями прошло всего три рабочих дня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что любые инициативы президента рассматриваются в приоритетном порядке.

Среди предложенных поправок - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.