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16:30

Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции

фото ЗакС политика Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции

Российский глава Владимир Путин внес на рассмотрение федерального парламента проект законотворческой инициативы, предполагающей внесение ряда корректив в Основной закон страны, известил общественность кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует "Эхо Москвы".

Представлять законопроект президента доверили сенаторам Андрею Клишасу, Павлу Крашенинникову и Талии Хабриевой.

Добавим, среди поправок, обозначенных Путиным в послании Федеральному собранию, - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным. Для проработки изменений была учреждена рабочая группа из 75 общественных деятелей. Сегодня члены коалиции предложили внести изменения в 14 статей Конституции.

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон может пройти уже 12 апреля.

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