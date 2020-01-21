18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

20:02

Путин сократил число вице-премьеров

фото ЗакС политика Путин сократил число вице-премьеров

Новейшим указом от 21 января президент Владимир Путин, формируя новое правительство, снизил количество вице-премьеров с десяти до девяти человек, о чем объявили на телеканале "Россия 1".

Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, ранее работавший помощником президента по экономике. На своих должностях остались работать вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова и Юрий Трутнев. Главой аппарата правительства и одновременно вице-премьером стал Дмитрий Григоренко. Наконец, в статусе вице-премьера правительство обрело четырех новичков: это Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и Виктория Абрамченко.

Функции Министерства по делам Северного Кавказа отошли к Министерству экономического развития, а руководство Росреестром, Росздравнадзором и ФМБА отошли непосредственно к правительству.

Министерские посты за собой сохранили Сергей Шойгу (министр обороны), Денис Мантуров (министр промышленности и торговли), Антон Силуанов (министр финансов), Сергей Лавров (министр внутренних дел), Александр Новак (министр энергетики), Евгений Дитрих (министр транспорта), Евгений Зиничев (министр по ЧС), Владимир Колокольцев (министр внутренних дел).

Министром спорта стал, Олег Матыцин, бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма, министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев (вице-президент по цифровым платформам «Ростелекома»), министром культуры стала Ольга Любимова, министром юстиции стал Константин Чуйченко.

Напомним, что предыдущее правительство в полном составе во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января. По слухам, это случилось после того, как ему не удалось достигнуть компромисса с президентом Владимиром Путиным о деталях объявленной конституционной реформы. Сменивший Медведева Михаил Мишустин предыдущие десять лет руководил Федеральной налоговой службой.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:02 Путин сократил число вице-премьеров

19:50 Дореволюционный дом Басевича хотят снести и воссоздать

19:24 Сбербанк пытается отсудить у владельца закрывшихся магазинов Spar 8 млрд рублей

18:57 Правозащита собрала 350 тысяч рублей на штраф преследуемой за оправдание терроризма женщине

18:54 Смольный и "Метрострой" решили заключить мировое соглашение

18:20 "Коммунисты России" провели акцию, посвященную Ленину

18:20 «Ежу понятно, что нужен раздельный сбор»: В ЗакСе обсудили мусорную реформу

18:16 Пресс-секретарь мурманского завода назвала журналистов "тварями пиндосовскими"

17:43 В России хотят принудительно лечить пьяных правонарушителей

17:36 Комитет Госдумы одобрил закон о поправках в Конституцию

17:18 ЛДПР выдвинула в детские омбудсмены экс-мундепа МО «Литейный округ» Лебедеву

17:16 Медведев больше не подписан на страницу правительства в Instagram

16:57 Киселева не понимает, за что единороссы ЗакСа должны извиняться перед профсоюзами

16:49 Цыпляев не увидел в конституционных поправках усиления роли Госсовета

16:25 Ройзману видится анахронизмом шестилетний президентский срок

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru