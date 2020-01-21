Путин сократил число вице-премьеров

Новейшим указом от 21 января президент Владимир Путин, формируя новое правительство, снизил количество вице-премьеров с десяти до девяти человек, о чем объявили на телеканале "Россия 1".

Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, ранее работавший помощником президента по экономике. На своих должностях остались работать вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова и Юрий Трутнев. Главой аппарата правительства и одновременно вице-премьером стал Дмитрий Григоренко. Наконец, в статусе вице-премьера правительство обрело четырех новичков: это Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и Виктория Абрамченко.

Функции Министерства по делам Северного Кавказа отошли к Министерству экономического развития, а руководство Росреестром, Росздравнадзором и ФМБА отошли непосредственно к правительству.

Министерские посты за собой сохранили Сергей Шойгу (министр обороны), Денис Мантуров (министр промышленности и торговли), Антон Силуанов (министр финансов), Сергей Лавров (министр внутренних дел), Александр Новак (министр энергетики), Евгений Дитрих (министр транспорта), Евгений Зиничев (министр по ЧС), Владимир Колокольцев (министр внутренних дел).

Министром спорта стал, Олег Матыцин, бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма, министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев (вице-президент по цифровым платформам «Ростелекома»), министром культуры стала Ольга Любимова, министром юстиции стал Константин Чуйченко.

Напомним, что предыдущее правительство в полном составе во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января. По слухам, это случилось после того, как ему не удалось достигнуть компромисса с президентом Владимиром Путиным о деталях объявленной конституционной реформы. Сменивший Медведева Михаил Мишустин предыдущие десять лет руководил Федеральной налоговой службой.