СМИ: Уходу Медведева предшествовали политические разногласия с Путиным

Роспуск правительства и уход его во главе с Дмитрием Медведевым 15 января в отставку был продиктован неразрешимыми противоречиями премьера с президентом Владимиром Путиным, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на анонимные источники, близкие к руководству страны.

По версии одного из собеседников издания, Медведев рассчитывал на введение поста вице-президента и на то, что займет его. Именно такой ему виделась одна из объявленных Путиным впоследствии поправок в Конституцию. Однако, в новейшей конфигурации власти президент фактически пренебрег Медведевым, решив "задвинуть" его на второстепенную позицию в Совете безопасности. Так или иначе, корень разногласий между первыми лицами, в чем сходятся источники "Открытых медиа", состоит в том, что они не договорились о будущих поправках в Конституцию, и мнение Медведева не было учтено в достаточной для него мере.

Примечательно, пишут "Открытые медиа", что практически для всего кабинета министров новость о сложении действующим правительством полномочий стала полной неожиданностью.

Напомним, что 16 января Путин назначил премьер-министром бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.