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12:13

Профсоюз «Учитель» обратил внимание Княгинина на ситуацию с оставшимся без учебных часов преподавателем

фото ЗакС политика Профсоюз «Учитель» обратил внимание Княгинина на ситуацию с оставшимся без учебных часов преподавателем

Члены петербургского отделения профсоюза «Учитель» утром 22 января провели одиночные пикеты у Смольного в поддержку лишенной преподавательской практики педагога Академии градостроительства и печати (АУГСГиП) Юлии Марковой. Активисты поочередно держали плакат с обращением к вице-губернатору Владимиру Княгинину, курирующему работу комитета по науке и высшей школе.

Преподавателя корректуры Маркову уволили из АУГСГиП в марте 2019 года. Незадолго до этого она дважды подписывалась под обращениями к главе города Александру Беглову, в которых она просила разобраться с проблемами учебного заведения и проверить обоснованность финансирования нескольких учебных заведений, подведомственных комитету по науке и высшей школе.

Через два месяца педагог смогла восстановиться на рабочем месте по решению Калининского районного суда. Она уверяет, что администрация академии с тех пор не предоставила ей преподавательских часов. По словам Марковой, директор АУГСГиП Анатолий Кривоносов выпустил приказ, по которому она должна находиться на рабочем месте и заниматься методической работой.

Кроме того, в декабре за два дня преподавательница получила девять выговоров, связанных с опозданиями и отсутствием на рабочем месте. В профсоюзе «Учитель» расценили их как давление на Маркову.


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