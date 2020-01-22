СМИ: Вслед за Чайкой из Генпрокуратуры ушел его первый заместитель

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман подал в отставку, пишет РИА "Новости" со ссылкой на свои анонимные источники в силовых структурах. О побудивших его мотивах и самостоятельности принятого решения пока ничего не говорится. На своей должности он работал с 2006 года.

С того же времени и до 20 января его непосредственным руководителем в ведомстве работал генпрокурор Юрий Чайка. Накануне президент Владимир Путин, поблагодарив последнего за многолетнюю эффективную работу, предложил ему стать своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе. Место Чайки глава государства предложил занять бывшему замглавы Следственного комитета, 45-летнему Игорю Краснову.