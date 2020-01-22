Реконструкцию Лиговского путепровода возобновят до конца января

Работы по реконструкции Лиговского путепровода в Красносельском районе, остановленные более полугода назад на неопределенный срок, должны возобновиться не позднее 28 января, говорится на сайте городского правительства. Специально "под них" 23 января на Таллинском шоссе установят защитные ограждения, требующиеся для создания ливневой канализации и рытья котлована.

Конечным итогом планируемых работ должно стать расширение проспекта Маршала Жукова и Таллинского Шоссе до шести полос и полностью демонтировать путепровод в его нынешнем виде.

Первоначально Смольный заключал контракт с компанией "Пилон". Теперь дело продолжит компания "Орион плюс". Финальной датой капитальной реконструкции называется 30 августа следующего года.

О том, что какие-либо работы на объекте перестали вестись, очевидцы сигнализировали еще прошлым летом. Отметим, что Лиговский путепровод - единственный въезд в Старо-Паново, Горелово и Красное Село для маршрутных автобусов.