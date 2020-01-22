В Смольном объяснили удаление вопросов Беглову правилами «ВКонтакте»

Управление по работе с обращениями граждан администрации губернатора Петербурга сослалось на пользовательское соглашение «ВКонтакте», отвечая на вопрос о блокировке доступа к странице главы города Александра Беглова в социальной сети. Об этом ЗАКС.ру сообщила правозащитница и активистка Ирина Баханович.

По ее словам, в августе 2019 года она прокомментировала одну из записей на странице Беглова. В комментарии Баханович спросила, как город борется с незаконной торговлей. Обращение активистки к губернатору удалили, а после четвертого повторения комментария ее заблокировали на странице Беглова, рассказала Баханович.

По ее словам, в январе 2020 года она направила обращение в управление администрации по работе с обращениями граждан и спросила, почему она забанена. Ответ пришел 22 января, рассказала Баханович.

Управление не подтвердило и не опровергло, что модераторы страницы губернатора в соцсети сами заблокировали активистку. В ответе администрация ссылается на пункт 8.6 пользовательского соглашения «ВКонтакте» о том, что соцсеть по собственному решению может «приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или функционалу Сайта». В техподдержке «ВКонтакте» Баханович заявили, что блокировка пользователей на личных страницах не зависит от сайта.

«Пользователи имеют право на свое усмотрение заносить кого угодно в черный список и делают это самостоятельно. «ВКонтакте» никак не регулирует занесение пользователями профилей в свои черные списки», - сообщили в техподдержке.

Баханович намерена снова обратиться в администрацию губернатора за разъяснением.

- Завтра буду писать в администрацию опять, уточнять: «Как же вы мне так отвечаете, если техподдержка говорит, что такое в принципе невозможно?» - сказала активистка.

Напомним, Беглов завел свою страницу в марте 2019 года. Он потребовал от глав комитетов и районных администраций отрабатывать обращения петербуржцев в социальной сети. «Глава города дал жесткое указание: все вопросы, поступившие через соцсети, должны немедленно отрабатываться и поступать в единую базу», – сообщала пресс-служба губернатора в июне. Ранее активисты уже жаловались на блокировку на странице Беглова.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.