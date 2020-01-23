Новые станции метро на севере Петербурга планируют открыть к 2025 году

Смольный в 2020 году объявит два конкурса на подготовку территорий строительства новых участков петербургского метрополитена, пишет «Коммерсантъ».

Конкурс планируется объявить после заключения экспертизы по проектной документации. Он коснется выполнения строительно-монтажных работ на новых участках «зеленой» и «фиолетовой» линий метро. На первой планируется построить участок на севере с двумя станциями – «Яхтенная» и «Зоопарк». Протяженность участка составит 4,6 км, цена контракта оценивается в 42,5 млрд рублей.

Второй планируемый участок - продолжение «фиолетовой» линии от «Комендантского проспекта» до новой станции «Шуваловский проспект». Ожидается, что новые станции «зеленой» линии пересекутся на «Шуваловском проспекте» с фиолетовой, и между ней и «Зоопарком» будет переход. Цена этого контракта оценивается в 22 млрд рублей. Планируется, что эти две станции откроют в 2025 году.

За последние несколько лет в Петербурге открылись пять новых станций метро: «Беговая», «Новокрестовская», «Дунайская», «Шушары» и «Проспект Славы». В 2023 году должна открыться новая, «коричневая» линия метрополитена на юго-западе Петербурга.