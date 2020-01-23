18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:26

Новые станции метро на севере Петербурга планируют открыть к 2025 году

фото ЗакС политика Новые станции метро на севере Петербурга планируют открыть к 2025 году

Смольный в 2020 году объявит два конкурса на подготовку территорий строительства новых участков петербургского метрополитена, пишет «Коммерсантъ».

Конкурс планируется объявить после заключения экспертизы по проектной документации. Он коснется выполнения строительно-монтажных работ на новых участках «зеленой» и «фиолетовой» линий метро. На первой планируется построить участок на севере с двумя станциями – «Яхтенная» и «Зоопарк». Протяженность участка составит 4,6 км, цена контракта оценивается в 42,5 млрд рублей.

Второй планируемый участок -  продолжение «фиолетовой» линии от «Комендантского проспекта» до новой станции «Шуваловский проспект». Ожидается, что новые станции «зеленой» линии пересекутся на «Шуваловском проспекте» с фиолетовой, и между ней и «Зоопарком» будет переход. Цена этого контракта оценивается в 22 млрд рублей. Планируется, что эти две станции откроют в 2025 году.

За последние несколько лет в Петербурге открылись пять новых станций метро: «Беговая», «Новокрестовская», «Дунайская», «Шушары» и «Проспект Славы». В 2023 году должна открыться новая, «коричневая» линия метрополитена на юго-западе Петербурга.                                

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:21 Глава КГИОП объявил вопрос о сносе медсанчасти на Одоевского решенным

17:11 Суд снова продлил арест фигуранту "московского дела" Баршаю до 27 января

17:06 Задержанный на столичном марше ЛГБТ-активист пожаловался на насилие силовиков в СК

16:42 Петербуржцы пикетируют против передачи Дома Брюллова музею ислама

16:20 СМИ: В Челябинской области школьники готовили "колумбайн"

16:03 К депутату Цивилеву обратились маскулистские агитаторы

15:59 Памфилова допустила проведение голосования по поправкам в Конституцию в будний день

15:35 Путин и Беглов приняли участие в открытии памятника защитникам блокадного Ленинграда в Израиле

15:18 Смольный одобрил название Тучков буян для части Петроградского острова

14:58 Клишас занял седьмое место в медиарейтинге сенаторов Совфеда, Турчак – двенадцатый

14:52 СК назначил новую экспертизу по делу журналистки Прокопьевой: её доверили члену "Патриотов России"

14:51 Еще одного человека в Петербурге госпитализировали с подозрением на коронавирус

14:37 «Коммунисты России» предложили фанатам «Зенита» отстоять Кокорина в составе сине-бело-голубых

14:26 Новые станции метро на севере Петербурга планируют открыть к 2025 году

14:19 «РазДельный сбор» направил шесть замечаний к петербургской схеме обращения с отходами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru