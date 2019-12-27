Открытие станций "коричневой" ветки метро отложилось на год

Станции проектирующейся "коричневой" ветки метрополитена "Путиловская" и "Юго-Западная" откроются на год позже, чем заявлялось изначально, о чем пишет "Фонтанка", ссылаясь на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

"Законом о бюджете Санкт-Петербурга определены объемы финансирования объекта по годам. Исходя из этих условий, остаток финансирования по объекту отнесен на 23 год, в связи с этим заключено допсоглашение о переносе срока выполнения работ", - сообщили в городском правительстве.

Отметим, что в декабре в КРТИ символическим образом сменился начальник: Сергей Харлашкин ушел возглавлять "Метрострой".

В 2019 году станции Фрунзенского радиуса открылись со второго раза. После на них стали наблюдаться протечки.

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