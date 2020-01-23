СК назначил новую экспертизу по делу журналистки Прокопьевой: её доверили члену "Патриотов России"

По делу обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой назначили новую лингвистическую экспертизу, известила она сама "МБХ медиа". Изыскание будет проведено сразу после того, как материалы расследования будут возвращены на доследование.

Прокопьевой сообщили, что проводить экспертизу будет кандидат психологических наук, преподаватель кафедры русского языка и литературы Хакасского государственного университета Юлия Бойкова и представитель партии "Патриоты России", кандидат психологических наук Ольга Якоцуц. Последняя с поисками "экстремизма" в текстах уже сталкивалась.

Выбор столь географически отдаленных экспертов следователи пояснили большим общественным резонансом, который "докатился" аж до Южного и Приволжского округов.

"Чтобы исключить какую-либо заинтересованность и зависимость экспертов, целесообразно назначить экспертизу в другом субъекте Российской Федерации, наиболее отдаленном от совершения преступления. В частности, в Сибирском федеральном округе", - полагают следователи.

По мнению Прокопьевой, любой профессионал, которому небезразлична собственная репутация, "ничего другого, кроме отсутствия признаков оправдания терроризма не написал бы".

"Что это за ООО в Хакасии? Почему там? Почему этот географический принцип наибольшей удаленности от совершения преступления? Вероятно, он надеется получить нужный для обвинительного приговора результат", - считает журналистка.

Адвокаты женщины уже направили ходатайство о рассмотрении её заметок другими экспертами.

Напомним, ранее был опубликован материал, посвященный первым экспертизам по делу Прокопьевой экспертизам, заказанным Роскомнадзором. В них признаком оправдания терроризма в её тексте про теракт в здании ФСБ в Архангельске лингвисты и психологи назвали указание на несоблюдение "прав и свобод граждан" в России, сравнение взорвавшего себя подростка с народовольцами XIX века и отсутствие должной негативной оценки его действий.

Женщина стала объектом уголовного преследования после того, как рассказала в эфире псковского "Эха Москвы" о своем отношении к событиям в Архангельске.