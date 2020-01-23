18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:52

СК назначил новую экспертизу по делу журналистки Прокопьевой: её доверили члену "Патриотов России"

фото ЗакС политика СК назначил новую экспертизу по делу журналистки Прокопьевой: её доверили члену "Патриотов России"

По делу обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой назначили новую лингвистическую экспертизу, известила она сама "МБХ медиа". Изыскание будет проведено сразу после того, как материалы расследования будут возвращены на доследование.

Прокопьевой сообщили, что проводить экспертизу будет кандидат психологических наук, преподаватель кафедры русского языка и литературы Хакасского государственного университета Юлия Бойкова и представитель партии "Патриоты России", кандидат психологических наук Ольга Якоцуц. Последняя с поисками "экстремизма" в текстах уже сталкивалась.

Выбор столь географически отдаленных экспертов следователи пояснили большим общественным резонансом, который "докатился" аж до Южного и Приволжского округов.

"Чтобы исключить какую-либо заинтересованность и зависимость экспертов, целесообразно назначить экспертизу в другом субъекте Российской Федерации, наиболее отдаленном от совершения преступления. В частности, в Сибирском федеральном округе", - полагают следователи.

По мнению Прокопьевой, любой профессионал, которому небезразлична собственная репутация, "ничего другого, кроме отсутствия признаков оправдания терроризма не написал бы".

"Что это за ООО в Хакасии? Почему там? Почему этот географический принцип наибольшей удаленности от совершения преступления? Вероятно, он надеется получить нужный для обвинительного приговора результат", - считает журналистка.

Адвокаты женщины уже направили ходатайство о рассмотрении её заметок другими экспертами.

Напомним, ранее был опубликован материал, посвященный первым экспертизам по делу Прокопьевой экспертизам, заказанным Роскомнадзором. В них признаком оправдания терроризма в её тексте про теракт в здании ФСБ в Архангельске лингвисты и психологи назвали указание на несоблюдение "прав и свобод граждан" в России, сравнение взорвавшего себя подростка с народовольцами XIX века и отсутствие должной негативной оценки его действий.

Женщина стала объектом уголовного преследования после того, как рассказала в эфире псковского "Эха Москвы" о своем отношении к событиям в Архангельске.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:21 Глава КГИОП объявил вопрос о сносе медсанчасти на Одоевского решенным

17:11 Суд снова продлил арест фигуранту "московского дела" Баршаю до 27 января

17:06 Задержанный на столичном марше ЛГБТ-активист пожаловался на насилие силовиков в СК

16:42 Петербуржцы пикетируют против передачи Дома Брюллова музею ислама

16:20 СМИ: В Челябинской области школьники готовили "колумбайн"

16:03 К депутату Цивилеву обратились маскулистские агитаторы

15:59 Памфилова допустила проведение голосования по поправкам в Конституцию в будний день

15:35 Путин и Беглов приняли участие в открытии памятника защитникам блокадного Ленинграда в Израиле

15:18 Смольный одобрил название Тучков буян для части Петроградского острова

14:58 Клишас занял седьмое место в медиарейтинге сенаторов Совфеда, Турчак – двенадцатый

14:52 СК назначил новую экспертизу по делу журналистки Прокопьевой: её доверили члену "Патриотов России"

14:51 Еще одного человека в Петербурге госпитализировали с подозрением на коронавирус

14:37 «Коммунисты России» предложили фанатам «Зенита» отстоять Кокорина в составе сине-бело-голубых

14:26 Новые станции метро на севере Петербурга планируют открыть к 2025 году

14:19 «РазДельный сбор» направил шесть замечаний к петербургской схеме обращения с отходами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru