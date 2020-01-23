Сидящий в "Бутырке" историк Соколов волнуется, что его лишат учрежденного Бонапартом ордена

Подозреваемый в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историк Олег Соколов, пребывая в стенах изолятора, испытывает волнения относительно дальнейшей судьбы своей почетной регалии - Ордена Почетного легиона во Франции.

Как сообщили РИА "Новости" в канцелярии, выдающей награду, процедура по её лишению "может занять от нескольких месяцев до нескольких лет и является конфиденциальной".

Также адвокат Соколова известил, что психиатрическая экспертиза его подзащитного полностью завершена. На данный момент он пребывает в столичном СИЗО "Бутырка".

О том, что у историка отзывают французский Орден Почетного легиона, учрежденный еще Наполеоном Бонапартом, стало известно в середине декабря. Соколов, напомним, является большим почитателем деятельности императора Франции.

9 ноября сильно нетрезвого доцента достали Мойки с пакетом, в котором находились части человеческого тела. Кроме того, в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук и пневматический пистолет. Попав домой к Соколову, который живет неподалеку от места, где его выловили, полицейские нашли там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, доцент застрелил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября.