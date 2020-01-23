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19:49

Комздрав отрицает дефицит масок в аптеках Петербурга на фоне новостей о коронавирусе

фото ЗакС политика Комздрав отрицает дефицит масок в аптеках Петербурга на фоне новостей о коронавирусе

 

Комитет здравоохранения отрицает дефицит медицинских масках в аптеках Петербурга, передает РИА «Новости».

«В Санкт-Петербурге нет дефицита масок и противовирусных препаратов. По данным мониторинга 640 аптек (что составляет четверть от всех аптек в городе), в наличии имеется более 360 тысяч масок. На центральной фармацевтической базе Санкт-Петербурге имеется запас не менее 150 тысяч масок», - сообщили представители комитета.

При этом «Интерфакс» сообщил, что в ряде аптек запас масок заканчивается, в некоторых из аптек они уже закончились. Провизоры в ходе опроса сообщили о повышенном спросе на маски, в одной из крупных аптечных сетей сообщили, что «все раскупили китайцы».

«Росбалт» сообщает, что повышенный спрос на маски подтвердила сеть «Петербургские аптеки». В «Лекопторге» сообщили, что с одной из аптек «был разговор, что китайцы скупают маски и отправляют их к себе на родину».

Ранее в Петербурге трех человек госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, вспышка которого была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. Во всех случаях диагноз не подтвердился.

Ранее неизвестный коронавирус - 2019-nCoV – является возбудителем пневмонии. Им заразились более 630 человек, 17 из них погибли. В основном среди заболевших – жители Китая, зафиксированы случаи заболевания в Тайланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Сингапуре, Тайване, Макао, Вьетнаме, Саудовской Аравии.

 

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