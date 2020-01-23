Не разделяй и властвуй: В Петербурге обсудили идею объединения с Ленобластью

Отделение партии «Родина» в Ленинградской области предложило объединить 47 регион и Петербург. По мнению главы партийного реготделения Валерия Шинкаренко, рано или поздно город заберет себе часть области. Чтобы спасти оставшуюся часть необходимо объединение, заявил Шинкаренко на пресс-конференции 23 января.

Область рвется в город

Председатель регионального отделения «Родины» считает, что Петербург развивающийся город, но его развитие упирается в границы другого региона. При этом, соседние с ним населенные пункты в области страдают из-за отсутствия необходимой транспортной и социальной инфраструктуры, уверен Шинкаренко. В частности, по его словам, в Мурино сейчас проживают около 100 тысяч человек, но в городе нет ни одной поликлиники.

Из Кудрово же, например, местные жители с трудом выезжают в Петербург – регионы не могут построить необходимый «переход» из области в город, сообщил на пресс-конференции политолог Дмитрий Солонников. Со ссылкой на бюджетный кодекс он рассказал, что закон запрещает региону тратить свой бюджет на соседа. Проще объединить регионы, чем менять документ, считает политолог.

- Только из-за Петербурга и Ленинградской области менять право о трате денег на территории соседнего субъекта вряд ли станут, - заявил Солонников на мероприятии 23 января.

- Это очень рискованно для страны, - согласился Хазин.

Для решения своих проблем соседние с Петербургом города рано или поздно захотят войти в его состав, уверен Шинкаренко. Он назвал агломерацию Северной столицы «неизбежной».

- Если говорить о присоединении к Санкт-Петербургу Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского районов, а также городов Отрадное, Кировск и Шлиссельбург, мы говорим о 785 тысячах жителей Ленинградской области. Понятно, что, если такое решение будет принято, то существование Ленинградской области окажется под вопросом. На сегодняшний день Ленинградская область – динамично развивающийся регион, но он похож на «Титаник», который плывет на айсберг. Активное развитие Санкт-Петербурга приведет к тому, что жители прилегающих пригородов потребуют включить их в город Санкт-Петербург, - заявил глава реготделения «Родины».

По мнению партии, присоединение перечисленных частей области к городу фактически разделит регион на несвязанные участки. И тогда область просто распадется, считают в «Родине».

В списке причин для объединения регионов и финансовый вопрос. Около 4440 тысяч жителей Ленобласти едут работать в Петербург, то есть налоги платят там, а услуги по соцобеспечению получают в области, пояснил Шинкаренко. Он отметил, что есть и обратная ситуация – петербуржцы не прописываются в области, чтобы не потерять свои социальные льготы. В городе они на порядок выше, уточнил глава реготделения.

- Есть 50 тысяч человек - люди, которые прописаны в Петербурге и не хотят прописываться в Мурино, потому что они потеряют свои социальные льготы. Соответственно, они не имеют права голосовать на выборах местного самоуправления, - сказал Шинкаренко.

Он считает, что общий бюджет, общая система работы с отходами, общая транспортная сеть и общий курс развития пойдут на пользу жителям двух регионов.

Эгоистичная позиция

Есть в идее объединения и отрицательные стороны – тот же бюджетный вопрос, отметил политолог Дмитрий Солонников в ходе пресс-конференции. Он пояснил, что при объединении городу придется поделиться с областью своими деньгами. При этом область решит свои финансовые проблемы, считает политолог.

- Для Ленинградской области плюсы, конечно же, во многом очевидные. Речь идет, прежде всего, о налоговой составляющей. Уже ни один губернатор говорит, о том, что ситуация с налогами, когда люди платят по месту работы, а не по месту жительства, крайне не выгодна именно для Ленинградской области, где несколько сотен тысяч граждан работают в одном субъекте, а живут в другом субъекте, - напомнил политолог.

Кроме этого, по его словам, при объединении регионов Петербург может лишиться статуса города федерального значения. Также Солонников рассказал, что придется сокращать административный ресурс: не может быть в одном субъекте два губернатора, два парламента и других органов власти.

Выступавший на пресс-конференции экономист Михаил Хазин не совсем согласен с политологом. Он считает, что административная реформа – не главная проблема объединения. Сокращение числа чиновников только обрадует жителей двух субъектов, уверен Хазин.

По его словам, вопрос бюджета тоже неоднозначен. При соединении регионов соединятся и их финансы, напомнил экономист.

- Вот один рациональный аргумент здесь был предъявлен: придется из нынешнего бюджета города Санкт-Петербурга «кормить» жителей отдаленных районов. Это, безусловно, позиция. Но, во-первых, она немножко эгоистичная. Во-вторых, с точки зрения экономики не исключено, что в результате снятия некоторых барьеров и сокращения определенного числа чиновников количество денег в бюджете увеличится, - заявил Хазин.

Он также отметил, что главное для реализации идеи объединения – наличие политического решения. Он считает, что проработать вопрос необходимо в течение года. Тогда референдум о соединении субъектов можно будет провести совместно с выборами в Государственную думу и Законодательное собрание в 2021 году. Готовить объединение глава реготделения партии «Родина» Шинкаренко предложил единой комиссией. Он заявил о создании этой комиссии и пригласил в нее всех желающих юристов, экономистов, чиновников и других специалистов.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.