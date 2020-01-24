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9:31

ВОЗ сочла преждевременным объявлять ситуацию с коронавирусом ЧС международного значения

фото ЗакС политика ВОЗ сочла преждевременным объявлять ситуацию с коронавирусом ЧС международного значения

Всемирная организация здравоохранения считает преждевременным объявлять чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку пневмонии в Китае, вызванную неизвестным ранее типом коронавируса.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гейбрейесус заявил, что это чрезвычайная ситуация для Китая, но пока она не стала чрезвычайной ситуацией глобального масштаба. Тем временем китайские власти сообщили о 25-м умершем, он умер в провинции Китая Хэйлунцзян, граничащей с Россией, передает «Интерфакс».

Ранее в Петербурге трех человек госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, вспышка которого была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. Во всех случаях диагноз не подтвердился.

Коронавирусом 2019-nCoV, который до этого был неизвестены, заразились уже более 800 человек. В основном среди заболевших – жители Китая, зафиксированы случаи заболевания в Тайланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Сингапуре, Тайване, Макао, Вьетнаме, Саудовской Аравии.

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