Защитник активиста "Весны" заявил отвод суду

Защитник активиста «Весны» Никиты Левкина, адвокат «Апологии протеста» Александр Передрук, заявил отвод судье Петроградского районного суда Елене Медведевой. Причина - накануне в карточке дела на сайте суда появилась информация, что решение по делу вынесено - Левкин признан виновным, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. При этом прошло только первое заседание, а новое было назначено на утро 24 января.

Левкина обвиняют в организации и проведении несогласованной акции - активисты «Весны» в ноябре спустились в метро с плакатами против повышения цен на проезд.

Передрук сообщил ЗАКС.Ру, что им никакой информации о вынесении решения не поступало. Судья отводу удивилась и заявила, что никакого решения нет.

- Нет там никакого решения. Где вы нашли резулятивную часть по Левкину? - сказала Медведева

Она объяснила появление фразы о решении в карточке технической ошибкой: «Когда откладывали, поставили галку, где не надо». Судья требование об отводе не удовлетворила.

Тем временем Петроградский суд эвакуирован, как и другие районные суды Петербурга, судья объявила перерыв.

София Саттарова