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10:49

Защитник активиста "Весны" заявил отвод суду

фото ЗакС политика Защитник активиста "Весны" заявил отвод суду

Защитник активиста «Весны» Никиты Левкина, адвокат «Апологии протеста» Александр Передрук, заявил отвод судье Петроградского районного суда Елене Медведевой. Причина - накануне в карточке дела на сайте суда появилась информация, что решение по делу вынесено - Левкин признан виновным, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. При этом прошло только первое заседание, а новое было назначено на утро 24 января.

Левкина обвиняют в организации и проведении несогласованной акции - активисты «Весны» в ноябре спустились в метро с плакатами против повышения цен на проезд.

Передрук сообщил ЗАКС.Ру, что им никакой информации о вынесении решения не поступало. Судья отводу удивилась и заявила, что никакого решения нет.

- Нет там никакого решения. Где вы нашли резулятивную часть по Левкину? - сказала Медведева

Она объяснила появление фразы о решении в карточке технической ошибкой: «Когда откладывали, поставили галку, где не надо». Судья требование об отводе не удовлетворила.

Тем временем Петроградский суд эвакуирован, как и другие районные суды Петербурга, судья объявила перерыв.

София Саттарова

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