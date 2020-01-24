Напавшего на редакцию газеты КПРФ в Ставрополе признали невменяемым

Суд в Ставрополе направил на принудительное лечение в психиатрическую клинику пенсионера Константина Сиднева, который в мае 2019 года напал с ножом на редакцию газеты КПРФ «Родина», сообщили в управлении Следственного комитета по Ставропольскому краю.

72-летний Сиднев признан виновным в нарушении ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следствие установило, что он, узнав об отказе редакции печатать предложенный им материал, решил убить главного редактора и его подчиненных, чтобы «привлечь к себе внимание и вызвать общественный резонанс». 27 мая 2019 года он пытался зарезать нескольких сотрудников издания.

Сиднев был признан невменяемым. Его направили на принудительное лечение в психиатрию.