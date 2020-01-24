Песков приветствует идею Германии выделить 12 млн евро на поддержку блокадников

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков приветствовал планы Германии выделить деньги на оснащение госпиталя для ветеранов войн в Петербурге, передает РИА «Новости».

«Это можно только приветствовать, безусловно. Подобные жесты также заслуживают высокой оценки, особенно в год 75-летия Победы», - сказал Песков.

По его словам, СМИ не следует забывать при этом «о той заботе, которая оказывается ветеранам в плане создания инфраструктуры и их поддержки со стороны нашего правительства, нашей страны».

Правительство Германии собирается выделить 12 млн евро на оснащение отделений госпиталя для ветеранов войн, передает «Коммерсантъ». Основная часть этих средств пойдет на модернизацию госпиталя. В комитете по внешним связям Смольного пояснили, что это учреждение «широко вовлечено в оказание медицинских услуг для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников, что отвечает духу инициативы немецкой стороны».

Также часть денег – вероятно, до 10% от общей суммы – пойдет на создание в Петербурге Центра встреч для российской и немецкой общественности. Основной площадкой планируется сделать Русско-немецкий центр встреч при Петрикирхе на Невском проспекте.

Накануне депутат МО «Ульянка» Павел Кондрашов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить деньги на ремонт городской больницы №15, в которой ни разу не проводили капитальный ремонт с 1960-х годов.

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