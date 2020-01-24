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14:27

Активисты считают новые кабинки на сестрорецком пляже подарком вуайеристам

фото ЗакС политика Активисты считают новые кабинки на сестрорецком пляже подарком вуайеристам

Представители общественного движения "Красивый Петербург" выступили с развернутой критикой новейшего благоустройства пляжа в Сестрорецке.

Особое внимание авторы поста уделили пикантной детали: внешнему виду появившихся кабинок для переодевания. Помимо того, что сквозь "закрытую" часть виден силуэт человека, отмечают они, высота "открытой" части находится на неприличном уровне, делая проблематичным уединение внутри низкорослых людей.

"Человек должен иметь рост Петра Первого, чтобы отдыхать на пляжах Петербурга! В раздевалке нет ни одного крючка. Повесить одежду и сумку во время переодевания некуда. А для полного комфорта вход в неё преграждает металлическая перекладина", - говорится в посте.

Раздевалки, по словам авторов, наверняка оказались в радость вуайеристам.

Отметим, что претензии к реорганизации пляжа звучат не впервые: ранее жителей не устроила асфальтная дорога, ведущая по заповедной зоне.

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Фотография: "Красивый Петербург"


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