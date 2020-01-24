В "ЕР" назвали моральным уродством "шутку" главы Чувашии с ключами над спасателем

Комиссия «Единой России» по этике рассмотрит поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, который, передавая ключи от служебных машин сотрудникам МЧС, заставил одного из спасателей подпрыгнуть за связкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря комиссии, депутата Госдума Евгения Ревенко.

Ранее появилось видео, на котором видно, что Игнатьев во время передачи ключей в Чебоксарах поднял связку выше, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ними и при этом улыбался. Многие осудили этот поступок, сочтя его унизительным. В пресс-службе регионального МЧС инцидент назвали «дружеской шуткой».

«Если это была попытка шутки, то она не смешная. Эта сцена из серии "А ну-ка отними", где майора МЧС вынуждают прыгать, вызывает оторопь и отвращение. Перед ним стоит офицер, который спасает жизни людей, и так мерзко себя вести… Что сказать? – моральное уродство. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в очередной раз "пробил дно"», - заявил Ревенко. По его словам, комиссия по этике оценит эпизод на заседании 27 января.

Это уже второй спорный эпизод, связанный с главой Чувашии, за последнюю неделю. За несколько дней до этого он заявил, что следует «мочить» журналистов, критикующих власть. Вскоре он извинился за свои слова.