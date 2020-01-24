Плата за капремонт: Вы не виноваты, но будет хуже

Плата за капитальный ремонт в Петербурге с 2020 года выросла в два раза: с 4-5 рублей за один квадратный метр до 8-9 рублей. Это стало шоком для многих собственников жилья, считает депутат городского парламента от «Справедливой России» Алексей Ковалев. Он вместе со своей коллегой из ЗакСа и петербургскими чиновниками обсудили причины роста платы за капремонт на круглом столе в пресс-центре «Росбалта» 24 января.

Обоснованность и невыполненные обещания

Первый заместитель председателя жилищного комитета Сергей Шарлаев назвал причины повышения платы за капитальный ремонт. По его словам, причины комплексные, но основная — региональная программа капремонта не исполняется должным образом.

— Только за прошлый год на портал Санкт-Петербурга нам поступило порядка трех тысяч обращений о том, что капитальный ремонт не выполняется в установленные сроки. Это совершенно верно. Мы совершенно согласны с жителями, что мы не можем допустить, чтобы наш с вами город разрушался, — заявил Шарлаев.

Он добавил, что существующее мнение о выходе города из программы капремонта — неверно. Из бюджета города в 2020 году выделено 3 млрд рублей на программу, сообщил зампред жилищного комитета.

При этом, он уточнил, что в 2019 году сумма была выше — около 4 млрд рублей. С ним не согласился депутат Законодательного собрания от «Справедливой России» Алексей Ковалев. Он заявил, что в прошлом году траты бюджета на капремонт были больше, но точную сумму вспомнить не смог: около 7 млрд рублей.

При этом, депутат рассказал, что входил в рабочую группу по установлению норм оплаты капремонта при введении этой платы в 2014 году. Тогда расчеты привели к сумме в 14-16 рублей за квадратный метр с владельцев жилых помещений, сообщил Ковалев. Он отметил, что стоимость решили уменьшить «исходя из платежеспособности населения». Произошедший в 2020 году рост платы за капремонт в два раза — это «шоковая терапия», считает парламентарий.

Дома пришли к существующей степени негодности из-за халатного отношения к ним советских властей, а не собственников настоящего времени, заявил Ковалев. По его мнению, возлагать ответственность за капитальный ремонт на собственников — недопустимо.

Его поддержала коллега по ЗакСу от КПРФ Ирина Иванова. Она напомнила, что во время приватизации государство взяло на себя обязанность отремонтировать все помещения. Депутат считает, что нельзя повышать плату за капремонт из-за отставания по программе.

— Самое печальное может быть дальше. Мы с вами прекрасно понимаем, что недоремонта много, и, наверно, сколько ни вкладывай, какие объемы мы бы не поставили, может быть, мы с ними даже не справимся с этими объемами, если у нас только один региональный оператор будет работать. Но это совершенно не означает, что тарифы должны расти в два раза, — заявила Иванова.

Считает полностью оправданным повышение платы руководитель департамента «ЖКХ-Контроль» Алла Бредец. Она сообщила, что во многих регионах России тариф на капремонт больше, чем в Петербурге. Из-за того, что петербуржцы платят меньше, появляются недоремонты и неисполнение региональной программы, считает Бредец.

— Я думаю, обоснованность тарифа налицо. Как бы это печально ни звучало, — отметила руководитель департамента.

Собственник по состоянию души

Участники круглого стола отметили, что еще одной проблемой ведения капитального ремонта является отсутствие у собственников жилья восприятия многоквартирного дома как своего имущества. Об этом, в частности, говорил Шарлаев. По его словам, собственники считают своей только квартиру, но дом — это тоже их владения и зона ответственности.

Люди будут чувствовать себя владельцами дома, если смогут сами принимать по нему решения, считает Иванова. Сейчас же почти у всех есть управляющие компании, которые все решают за собственников жилья, пояснила депутат.

Советник губернатора по вопросам ЖКХ Владислав Воронков уверен, сознательность петербуржцев повысит сайт, на котором они смогут посмотреть всю информацию о капремонте их дома. Например, сколько денег дом уже накопил на ремонт, сколько денег надо на работы по кровле и другое, пояснил Воронков.

Подобная неопределенность раздражает людей, заявил Ковалев. По его словам, жителям также необходимо знать, по каким критериям их дом стоит на том или ином месте в очереди на капремонт, как изменить это место и другое. Помимо этого, надо делать полное обследования всех домов, а не только тех, которые уже попали в программу, считает эсер.

— Само обследование жилых домов до сих пор не проводится, планомерное. То обследование, которое нужно для определения критериев, производится только управляющими компаниями в ходе ежегодного осмотра. У них есть такой осмотр два раза в год. Там дядя Вася приходит, стучит по трубе, если там ничего не ломается — все в порядке, — сказал Ковалев.

Генеральный директор Фонда капремонта Денис Шабуров согласился с депутатом, что вопрос обследования очень важен. Однако, тут возникает финансовый вопрос — обследование стоит денег, добавил Шабуров.

Депутаты вспомнили, что жилищный комитет при формировании программы капремонта сделал технико-экономические паспорта домов. Толку от них, правда, не прибавилось, считают парламентарии.

— Не забывайте о том, что у нас когда-то были сделаны паспорта жилищным комитетом. Сколько они стоили? — поинтересовалась Иванова.

— Об этом я и говорю! Это лажа! 400 миллионов, — ответил ей Ковалев.

— Нет, больше, — усомнилась его коллега.

— 800! 800 миллионов! — исправился эсер.

К моменту этих воспоминания представитель жилищного комитета уже покинул мероприятие, и предъявить претензии было некому. Подытожил итоги круглого стола советник губернатора Воронков. По его словам, плата за капремонт должна рано или поздно достичь изначально предполагаемой суммы: 14-16 рублей за квадратный метр. Как минимум из-за того, что сейчас средний дом накопил только 2 млн рублей на необходимые работы, а надо 60 млн рублей, заявил Воронков. Он добавил, что необходимы и субсидии из бюджета для успешного выполнения региональной программы.

София Саттарова

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