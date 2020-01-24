В Архангельске пикетчики выразили свое недовольство "мусорной" политикой властей

Известие о появлении в ближайшем будущем 14 установок для сжигания мусора побудило экоактивистов выйти и встать в протестные пикеты у стен административных зданий Архангельска. Перед акцией они направили письмо с осуждением инициативы в Министерство природных ресурсов.

На этой неделе губернатор Архангельской области Игорь Орлов, давая интервью, выразил удовлетворение внедренной с начала года так называемой мусорной реформой - об особом обращении с твердыми коммунальными отходами.

Протестующих на станции Шиес в основной их массе Орлов продолжает считать "деструктивными ребятами", едва ли желающими думать о подлинных интересах региона.

Фотография: "Движение 42"

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