В Колпино вновь протестовали против планов построить мусоросжигательные заводы

В центральном саду города Колпино прошел санкционированный митинг граждан, протестующих против намерения Смольного построить в юго-восточной части Петербурга мусоросжигательные заводы.

Акция собрала несколько десятков человек. В толпе виднелись флаги КПРФ и незарегистрированной партии "Другая Россия". На одном из плакатов можно было разглядеть призыв: "Беглов, не порти воздух". В качестве "хедлайнера" митинга, открыв его, выступила депутат ЗакСа Ирина Иванова.

В январе в Колпинском районе уже проходили порожденные новейшими планами властей одиночные пикеты экоактивистов и митинг. Народные сходы с участием городских политиков организовывали также в Петергофе и Ломоносове.

Фотография: Activatica

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