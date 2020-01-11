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14:40

В Петергофе митингуют против строительства мусоросжигательного завода

фото ЗакС политика В Петергофе митингуют против строительства мусоросжигательного завода

В Петергофе проходит разрешенная протестная акция против планов правительства построить в Петродворцовом районе мусоросжигательный завод. Мероприятие, на котором собралось порядка 150 граждан, началось со слов в поддержку активистов Шиеса, на этой неделе добившихся промежуточного успеха в суде и скандирования слоганов в их поддержку.

"Хедлайнером" митинга выступила коммунистка Ирина Комолова, депутат прошлого созыва ЗакСа. Главной проблемой, по ее мнению, является информационный вакуум и полное отсутствие у жителей представления от того, что именно собираются строить и какая в точности техногия будет применяться. Возможно, сказала она, ничего страшного и не будет, а, возможно, планы власти таковы, что пора перекрывать улицы. Комолова призвала депутата ЗакСа от этой территории Михаила Барышникова, не пришедшего на сход, использовать свой медийный ресурс и доходчиво донести до граждан базовую информацию о проектируемом заводе и методах его работы.

"Никто себе чистый воздух в Петергофе не купит, каким бы богатым он ни был!", - воскликнула Комолова.

По ее убеждению, с учетом российской технологической отсталости, никакой мусоропереработки вблизи жилья не должно быть не только в Петергофе, но и где бы то ни было.

О планах возведения мусороперерабатывающего предприятия на границе Ломоносова и Петергофа стало известно в конце декабря 2019 года. Согласно опубликованному комитетом по благоустройству проекту территориальной схемы обращения с отходами, аналогичные комплексы планируется возвести в поселках Петро-Славянка, Саперный и Левашово. Общественное обсуждение проекта продлится до 7 февраля включительно.

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