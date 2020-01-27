В 2019 году свыше 400 российских СМИ получали деньги из-за рубежа: среди них - RT, ТАСС, "Интерфакс"

В прошлом году более 400 российских средств массовой информации, отчитываясь перед Роскомнадзором, известили о наличии финансирования из-за рубежа: среди них в том числе оказались и государственные медиа - RT, ТАСС, "Интерфакс", "Ведомости" и другие. Докумены проанализировало издание "МБХ медиа".

Исходя из информации, имеющейся в отчетах, ТАСС, RussiaToday и различные подразделения холдинга (RBTH, Radio RT и RT Documentary) стали получать иностранные деньги начиная с 2017 года. В свою очередь "Интерфакс" и его региональные отделы попали в список РКН в 2016 году.

О получении средств из-за рубежа сообщили также принадлежащие "Газпром-медиа" спортивные телеканалы, а именно - "Матч ТВ", "НТВ-плюс", "Наш Футбол".

Кроме того, в отчетной базе интернет-регистратора присутствуют такие СМИ, как "Коммерсант", "Ведомости", "7×7", "Сноб", "Новая газета", The New Times и другие СМИ.

Подавляющее большинство СМИ, уведомивших РКН об иностранном спонсировании, принадлежат таким издательским домам, как "Бурда", "Де Агостини", "Херст Шкулев Паблишинг". Они выпускают журналы Glamour, Tatler, Vogue, Maxim, Men’s Health и другие.

По закону "О СМИ" все российские медиа должны ежеквартально отчитываться перед Роскомнадзором о наличии спонсирования из-за границы. Суммы в отчетах не указываются. Уведомлять ведомство обязаны те СМИ, которые получают деньги от иностранного государства или организации, иностранного гражданина, а также от российской организации, учредителями которой являются иностранцы.

Добавим, в декабре 2019 года Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому иноагентами могут быть объявлены любые физические лица. Поводом может стать активность россиян в соцсетях, например, репост материалов СМИ-иноагентов. Ранее президент узаконил инициативу, предполагающую введение миллионных штрафов за неисполнение требований о СМИ-иноагентах.