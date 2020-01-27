Ходорковский призвал к давлению на региональные ЗакСы относительно конституционных поправок

Политический эмигрант Михаил Ходорковский напомнил в своем новейшем аналитическом тексте о том, что предстоящие несколько месяцев будут иметь колоссальные политические последствия для россиян и что за этот период решатся принципиальные вопросы, связанные с изменением основного закона страны. В связи с этим, для недопущения поправок, внесенных в Госдуму президентом, он призвал граждан усилить давление на своих депутатов в парламентах регионального уровня.

"Особенно важна позиция Мосгордумы за которую голосовали многие москвичи в рамках «умного голосования». Докажите, что вы хоть в чем-то отличаетесь от безумных единороссов! Следующий шаг — всенародное «нет» — пусть попробуют убедительно сфальсифицировать лживое да", - пишет знаменитый в прошлом российский заключенный в своем Facebook.

По мнению Ходорковского, мировое сообщество тоже не должно оставаться безучастным к переписыванию российской Конституции и "не легитимировать узурпатора".

Поправки, перераспределяющие высшие властные полномочия между разными институциями и встраивающий местное самоуправление в систему исполнительной власти, после прохождения соответствующего законопроекта через Госдуму будут вынесены на некое всенародное голосование.