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11:29

Ходорковский призвал к давлению на региональные ЗакСы относительно конституционных поправок

фото ЗакС политика Ходорковский призвал к давлению на региональные ЗакСы относительно конституционных поправок

Политический эмигрант Михаил Ходорковский напомнил в своем новейшем аналитическом тексте о том, что предстоящие несколько месяцев будут иметь колоссальные политические последствия для россиян и что за этот период решатся принципиальные вопросы, связанные с изменением основного закона страны. В связи с этим, для недопущения поправок, внесенных в Госдуму президентом, он призвал граждан усилить давление на своих депутатов в парламентах регионального уровня.

"Особенно важна позиция Мосгордумы за которую голосовали многие москвичи в рамках «умного голосования». Докажите, что вы хоть в чем-то отличаетесь от безумных единороссов! Следующий шаг — всенародное «нет» — пусть попробуют убедительно сфальсифицировать лживое да", - пишет знаменитый в прошлом российский заключенный в своем Facebook.

По мнению Ходорковского, мировое сообщество тоже не должно оставаться безучастным к переписыванию российской Конституции и "не легитимировать узурпатора".

Поправки, перераспределяющие высшие властные полномочия между разными институциями и встраивающий местное самоуправление в систему исполнительной власти, после прохождения соответствующего законопроекта через Госдуму будут вынесены на некое всенародное голосование.

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