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12:06

Госдума одобрила в первом чтении законопроект Путина о поправках в Конституцию

фото ЗакС политика Госдума одобрила в первом чтении законопроект Путина о поправках в Конституцию

Фдеральные парламентарии утвердили в первом чтении проект закона о внесении корректив в дейстующую Конституций России, передает "Интерфакс".

Во втором чтении Госдума изучит инициативу, предложенную Владимиром Путиным, 11 февраля.

Среди поправок, обозначенных Путиным в послании Федеральному собранию, - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным. Для проработки изменений была учреждена рабочая группа из 75 общественных деятелей.

В опубликованном на сайте Госдумы документе предлагается внести изменения в 22 статьи Конституции.

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон может пройти уже 12 апреля.

 

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