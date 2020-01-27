18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:16

ЦИК начал подготовку к проведению голосования по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика ЦИК начал подготовку к проведению голосования по поправкам в Конституцию

Члены Центризбиркома приступили к подготовке процедуры общероссийского голосования по коррективам Конституции - даже несмотря на то, что они ещё не до конца одобрены, извещает "Коммерсант".

Тема референдума была поднята на закрытом совещании с представителями региональных комиссий, во время которого руководство ЦИК дало указание провести голосование таким образом, "чтобы не было сомнений в его итогах".

Секретарь ЦИК Майя Гришина подчеркнула, что ввиду отсутствия в законе о выборах четкого регулирования процедуры общественного голосования, можно будет руководствоваться соответствующими актами ЦИК.

В свою очередь зампред Центризбиркома Николай Булаев добавил, что итоговое приятие корректив Основного закона страны запланировано на середину февраля, поэтому к этому времени во все региональные комиссии должны поступить необходимые для голосования информационные материалы, оплаченные средствами из региональных и муниципальных бюджетов.

Однако, по мнению сопредседателя движения "Голос" Григория Мельконьянца, у региональных комиссий отсутствуют правовые основания для того, чтобы заниматься подготовкой к голосованию до вступления в силу закона о коррективах и общероссийском голосовании по ним. Он предположил, что если региональные общественные палаты получат право определять списки наблюдателей, члены "Голоса" вряд ли смогут в них попасть.

ЦИК может провести общенародное голосование по поправкам уже 12 апреля текущего года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:58 МИД: В Приморье по подозрению в шпионаже задерживали японца

15:39 Экоактивисты нашли новые нарушения около грузовой станции Нева

15:13 В Кронштадте хотят воссоздать построенный 200 лет назад Андреевский собор

14:55 ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

14:43 В комитете по спорту Петербурга опровергли слухи о смене председателя

14:41 На "Эхо Москвы" набросились хакеры

14:25 Суд привлек АТС «Смольного» к делу по иску к Горизбиркому

14:23 Беглов покормил петербуржцев кашей с ложки

14:07 Песков попросил не связывать отставку Чайки с проверкой дела Константина Котова

13:57 В Архангельской области выросла преступность

13:37 Суд отказался рассматривать жалобу девушки, которую полицейский ударил в живот на митинге

13:27 Детей в Ленобласти чаще всего называют Софиями и Александрами

13:10 ВЦИОМ: Россияне не боятся, что искусственный интеллект может вытеснить их с работы

12:54 Защитники Шиеса открыли новый пост сопротивления

12:36 Главу "Мемориала" в девятый раз оштрафовали по закону об иноагентах

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru