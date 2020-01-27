ЦИК начал подготовку к проведению голосования по поправкам в Конституцию

Члены Центризбиркома приступили к подготовке процедуры общероссийского голосования по коррективам Конституции - даже несмотря на то, что они ещё не до конца одобрены, извещает "Коммерсант".

Тема референдума была поднята на закрытом совещании с представителями региональных комиссий, во время которого руководство ЦИК дало указание провести голосование таким образом, "чтобы не было сомнений в его итогах".

Секретарь ЦИК Майя Гришина подчеркнула, что ввиду отсутствия в законе о выборах четкого регулирования процедуры общественного голосования, можно будет руководствоваться соответствующими актами ЦИК.

В свою очередь зампред Центризбиркома Николай Булаев добавил, что итоговое приятие корректив Основного закона страны запланировано на середину февраля, поэтому к этому времени во все региональные комиссии должны поступить необходимые для голосования информационные материалы, оплаченные средствами из региональных и муниципальных бюджетов.

Однако, по мнению сопредседателя движения "Голос" Григория Мельконьянца, у региональных комиссий отсутствуют правовые основания для того, чтобы заниматься подготовкой к голосованию до вступления в силу закона о коррективах и общероссийском голосовании по ним. Он предположил, что если региональные общественные палаты получат право определять списки наблюдателей, члены "Голоса" вряд ли смогут в них попасть.

ЦИК может провести общенародное голосование по поправкам уже 12 апреля текущего года.