СМИ: ЦИК планирует всенародное голосование по поправкам в Конституцию на 12 апреля

Центризбирком наметил всеобщее голосование по поправкам в Конституцию на 12 апреля, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на анонимного члена участковой избирательной комиссии в Москве.

По данным издания, членов УИКов попросили сообщить о готовности работать 12 апреля «в связи с предстоящим всенародным голосованием» и о любых изменениях в составе комиссии. Член Центризбиркома Евгений Клюшин подтвердил, что комиссия начала работу по подготовке, формально соответствующего указа президента пока нет, но работа ведется исходя из того, «что он будет».

Поправки в Конституцию должны быть утверждены в семь этапов, включая чтения в парламенте, разработку процедуры голосования специальной группой, утверждение ЦИКом, голосование и подсчет голосов. Источники сообщали, что закон о поправках собираются принять до конца весны, и допускали, что спешка может быть связана с желанием Кремля назначить досрочные выборы Госдумы.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила проект закона о поправках в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным. О том, что голосование по поправкам может пройти 12 апреля, ранее сообщали источники РБК.