Экоактивисты нашли новые нарушения около грузовой станции Нева

Активисты из общественной организации "Зеленый фронт", долгое время следящие за экологической ситуацией в конце Народной улицы, возле железнодорожной станции Нева, столкнулись с новыми признаками противоправной утилизации опасных отходов. На этот раз речь идет о большой печи для сжигания мусора и новая свалка из таких токсичных предметов, как упаковка из-под горючего и лако-красочных изделий и автомобильные покрышки.

Отмечается, что новые находки формально относятся к участку земли в Ленобласти (к территории Кудрово), в то время как более старые свалки в 300 метрах от новых - зона ответственности городских чиновников.

Наблюдения, сделанне в ходе новейшей инспекции, экологи отправили в компетентные надзорные ведомства.

Фотография: "Зеленый фронт"

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