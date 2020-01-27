Минкульт отчитался о числе построенных и отреставрированных объектов за восемь лет

С 2012 до конца 2019 годов усилиями Министерства культуры удалось построить и восстановить свыше 900 объектов в регионах, о чем докладывается на официальном сайте федерального ведомства. Около двух третей из них заняли 585 приведенных в порядок сельских домов культуры.

Кроме них, ремонтом обеспечили 34 провинциальных театра и 10 цирков.

В свою очередь, реставрация культурно-исторических памятников на периферии коснулась свыше 220 из них.

Отдельно говорится о памятниках культуры Северо-Запада: в сообщении упоминаются восстановительные работы в Кронштадском морском соборе, реставрация Золотых ворот в Царском Селе и иконостаса Преображенской церкви на острове Кижи.

Отметим, что в течение всего рассматриваемого периода министерство возглавлял Владимир Мединский, в январе 2020 года ушедший на должность помощника Владимира Путина. В правительстве его сменила Ольга Любимова.