Путин назначил экс-министров Мединского и Орешкина своими помощниками

Президент Владимир Путин назначил бывших министров Владимира Мединского и Максима Орешкина своими помощниками, документы опубликованы на сайте Кремля.

Мединский ранее был министром культуры. Орешкин возглавлял Минэкономразвития. Их места заняли Ольга Любимова и Максим Решетников соответственно.

Также Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замруководителя администрации президента.

21 января стал известен новый состав правительства, которое будет работать под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Прежний состав кабмина ушел в отставку 15 января вместе с экс-премьером Дмитрием Медведевым. Случилось это через несколько часов после оглашения послания президенту Федеральному собранию.

Судьба нового кабмина будет во многом зависеть от итогов работы в период конституционной реформы в России, считают петербургские политологи. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.