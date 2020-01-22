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16:17

Правительство аполитичных

Петербургские политологи по просьбе ЗАКС.Ру высказались о новом составе правительства России. Популярным оказалось мнение, что в Белый дом пришли менее политизированные люди, чем их предшественники. Судьба кабинета Михаила Мишустина будет во многом зависеть от итогов работы в период конституционной реформы в России и отчасти выборов в США, считают эксперты.

k2fmfwgBd4xHNsce40Ayydb2cbkje40z.jpg (136 KB)фото: kremlin.ru

Первые реакции петербургских политиков на назначения в правительстве оказались диаметрально противоположными. Несколько депутатов Госдумы от «Единой России» восторженно высказались о новых кадрах. Например, Сергей Вострецов написал на своей странице «ВКонтакте», что большинство новых министров известны как высокие профессионалы и «отменные организаторы». Его коллега Михаил Романов добавил, что они еще и прекрасные управленцы. Парламентарий подчеркнул, что команда правительства усилилась, и страна теперь сможет  «выйти на новый уровень достижения целей национального развития».

Лидер фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский был лаконичен.

«За формированием правительства не слежу. Все уже сказано у Крылова в «Квартете», - написал политик в своем Telegram-канале.

Ни один из опрошенных ЗАКС.Ру политологов не стал занимать крайних позиций. Перемены в связи с обновлением правительства эксперты ждут, но и гениев стратегии, способных организовать радикальный прорыв вперед, во вновь прибывших не видят. Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что рассуждать о новых членах правительства можно будет после первых принятых ими решений. Однако он отметил, что оптимизм внушает возраст министров:

- Слава богу, это люди еще не слишком сильно зашоренные, достаточно свежие, люди, которые больше относятся к XXI веку, чем к XX или даже XIX.

Состав кабинета Мишустина гораздо более аполитичен, чем у его предшественника Медведева, отметил политолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра.

- Критерии оказались несколько другими, нежели те, которыми руководствовался президент при подборе правительства образца 2018 года. Это было правительство баланса интересов между некоторыми олигархическими группами, «башнями Кремля», если угодно. А на сегодня эта конкурентная составляющая прослеживается в меньшей степени. Сделан шаг в сторону большей операциональности, - добавил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников:

- Эти люди не участвуют в политике. Собирались они по принципу невмешательства в политическое устройство, в те процессы формирования новых центров силы, которые предполагает президент в своем послании [Федеральному Собранию]. Это, видимо, была одна из претензий к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Он ушел в сторону. Новые кадры в кабинете министров занимаются текущей профессиональной работой на своих местах, не играют в политические игры.

Сильнее всего обновились социальный и экономический блоки правительства. Политолог Гавра отметил, что среди новых кадров немало людей, успевших поработать в Министерстве финансов и Федеральной налоговой службе. В том числе руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и вице-премьер Алексей Оверчук, бывшие заместителями руководителя ФНС, когда ведомство возглавлял нынешний премьер Михаил Мишустин. Министром труда и социальной защиты при этом стал бывший заместитель министра финансов Антон Котяков.

-   Та же самая история с новыми министрами образования и здравоохранения (Сергей Кравцов и Михаил Мурашко соответственно – прим. ЗАКС.Ру), - продолжил Гавра. – [Они возглавляли] Рособрнадзор и Росздравнадзор. Эти люди технологически знают отрасль и в меньшей степени связаны с политической принадлежностью.

Резонансными получились и назначения в других сферах. Вместо одиозного Владимира Мединского Министерство культуры возглавила его бывшая подчиненная Ольга Любимова. Социальные сети и пресса бурно отреагировали на это назначение, напомнив, что Любимова участвовала в создании около 80 фильмов на религиозную тему, а также была автором и шеф-редактором нескольких православных телепрограмм. Политический психолог Конфисахор рассказал ЗАКС.Ру, что информация о работе нового министра культуры в программах «культурно-религиозной направленности» у него вызвала настороженность, но все равно уход Мединского он считает большим плюсом.

- Слава богу, пришел хотя бы не Никита Михалков со своим «Бесогоном», - добавил эксперт.

Министром спорта стал Олег Матыцин, профессиональный игрок в настольный теннис и бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В марте 2012 года он был признан виновным в превышении должностных полномочий и оштрафован на 20 тысяч рублей по делу о передаче коммерческим структурам федеральной собственности. Позже суд освободил его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности. 

Вице-премьером по вопросам культуры, спорта и туризма назначен генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко, с 2007 по 2014 годы возглавлявший оргкомитет Олимпийских игр в Сочи. После допинговых скандалов, связанных с российской Олимпиадой, МОК в 2017 году исключил Чернышенко из координационной комиссии зимних игр 2022 года в Пекине.  

По мнению политолога Солонникова, допинговые претензии должны относиться к спортивному ведомству, а оргкомитет провел Олимпиаду на высоком уровнем и никаких вопросов в этом плане к Чернышенко быть не может.

Единственным главой региона, вошедшим в новое правительство, стал экс-губернатор Пермского края Максим Решетников. Он стал министром экономического развития. Опрошенные ЗАКС.Ру эксперты полагают, что повышение обусловлено не его успехами в регионе, а опытом работы в федеральном Министерстве регионального развития в нулевые, а также связями с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Под его начальством Решетников трудился сначала в администрации президента, а затем в столичной мэрии.

- Это сложная комбинация всех факторов, связанных с [бывшим министром экономического развития Максимом] Орешкиным, [новым первым вице-премьером Андреем] Белоусовым и [первым заместителем министра экономразвития Михаилом] Бабичем. От всех них Решетников равноудален, будучи приближенным к Собянину по его московскому опыту. Так или иначе, администратор он опытный, и мы видим, что разговор об ослаблении Собянина, как одного из значимых игроков периода трансферта не подтверждаются. [Новый вице-премьер Марат] Хуснуллин и Решетников – люди, близкие московской мэрии, - прокомментировал Гавра.

Директор Института современного государственного развития Солонников полагает, что новое правительство собрано на период конституционной реформы, начатой по инициативе президента Владимира Путина. После новых выборов в Госдуму и получения депутатами права формировать состав кабинет министров, их ряды могут серьезно обновиться, считает эксперт.          

- Если посмотреть по времени, то это или вообще несколько месяцев, или год и несколько месяцев. Правительство подбиралось по тем принципам, чтобы что-то жестко показать в этот отрезок… Их задача в этот короткий промежуток времени – показать, что они могут быть компетентны и востребованы в дальнейшем. Если ничего не произошло, то и смысла в их дальнейшем нахождении в руководстве не будет после того, как правительство будет формироваться Государственной думой, - добавил Солонников.

Политолог Гавра больших перемен в правительстве после изменения Конституции не ожидает. По его мнению, прогнозы о том, что реформа главного закона страны может вызвать досрочные выборы в федеральный парламент пока не подтверждаются, но все возможно. Эксперт указал и на другой фактор, который может повлиять на состав кабинета министров – ноябрьские выборы президента США.

- Но это скорее связано с внешнеполитическим направлением, - уточнил Гавра.

Сергей Еремеев


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