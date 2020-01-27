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19:14

Жителей МО №54 познакомят с историей тюрем Петербурга

фото ЗакС политика Жителей МО №54 познакомят с историей тюрем Петербурга

Администрация МО №54 опубликовала 27 января извещение об электронном аукционе для организаторов экскурсий для жителей муниципалитета. Среди запланированных мероприятий есть и путешествие по "Истории тюрем Санкт-Петербурга". 

Начальная цена контракта - 3,4 млн рублей. Подрядчику предстоит организовать 20 видов экскурсий до 30 ноября. В каждую группу смогут войти по 45 жителей муниципалитета. 

Планируются 13-часовые путешествия по монастырям Приладожья, осмотр деревянных церквей на территории Карельского перешейка, поездки в музей-крепость "Корела", в Копорскую крепость, экскурсия с викториной в Пулковскую обсерваторию. Жители МО №54 смогут также посетить экскурсию "Великокняжеские дворцы Санкт-Петербурга",  послушать рассказы гидов о Серебряном веке, съездить на фарфоровое производство и прокатиться на водном транспорте вокруг Васильевского острова через Финский залив. В период с апреля по октябрь муниципалитет планирует провести две пятичасовые экскурсии "История тюрем Санкт-Петербурга". В описании указано, что в рамках мероприятия участники услышат рассказ об исправительных учреждениях с царских времен до наших дней и посетят музей следственного изолятора "Кресты". 

 


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