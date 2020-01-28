Навального оштрафовали за отказ удалять расследование о закупках продуктов для Росгвардии

Мировой судья судебного участка № 257 в московском Марьино оштрафовал политика Алексея Навального на 5 тысяч рублей за отказ удалять расследование о закупках продуктов для сотрудников Росгвардии, на это обратило внимание «МБХ медиа».

Штраф по ч. 1.2 ст. 17.15 КоАП (неисполнение требований о прекращении распространения информации и ее опровержении) был назначен в конце 2019 года. В решении указано, что Навальный был обязан опровергнуть сведения в статье «Картошечка Росгвардии» и в видео «Кто из них объедает Росгвардию?» и удалить их, однако управление ФССП по Москве установило, что этого так и не произошло. Штраф обжалован в Люблинском суде Москвы.

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о закупках Росгвардии в 2018 году. В нем утверждалось, что мясокомбинат «Дружба народов» поставляет продукты службе по завышенным ценам. Мясокомбинат подал на Навального в суд и выиграл его: политика обязали удалить видеоролик, но при этом он отказался это сделать.