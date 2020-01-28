18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:28

Навального оштрафовали за отказ удалять расследование о закупках продуктов для Росгвардии

фото ЗакС политика Навального оштрафовали за отказ удалять расследование о закупках продуктов для Росгвардии

Мировой судья судебного участка № 257 в московском Марьино оштрафовал политика Алексея Навального на 5 тысяч рублей за отказ удалять расследование о закупках продуктов для сотрудников Росгвардии, на это обратило внимание «МБХ медиа».

Штраф по ч. 1.2 ст. 17.15 КоАП (неисполнение требований о прекращении распространения информации и ее опровержении) был назначен в конце 2019 года. В решении указано, что Навальный был обязан опровергнуть сведения в статье «Картошечка Росгвардии» и в видео «Кто из них объедает Росгвардию?» и удалить их, однако управление ФССП по Москве установило, что этого так и не произошло. Штраф обжалован в Люблинском суде Москвы.

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о закупках Росгвардии в 2018 году. В нем утверждалось, что мясокомбинат «Дружба народов» поставляет продукты службе по завышенным ценам. Мясокомбинат подал на Навального в суд и выиграл его: политика обязали удалить видеоролик, но при этом он отказался это сделать.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:50 В Северодвинске зафиксировали скачок радиации: там полгода назад взорвался "Буревестник"

14:27 Главу Чувашии исключили из рядов "Единой России"

14:05 Историка Соколова признали полностью вменяемым

13:52 Суд прекратил дело в отношении Чупрунова о связи с "нежелательной организацией"

13:48 Россияне устали от милитаристского уклона Дня Победы

13:20 Правительство Мурманской области проверяют из-за угроз взрыва

13:17 У дома Бака обнажились новые изъяны после капремонта: теперь там потёк потолок

12:50 Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложила ввести более 100 новых пунктов

12:27 Макаревич вспомнил, как новая министр культуры Любимова забраковала фильм о "Машине времени"

12:17 УФАС оштрафовало "Макдоналдс" из-за соуса за шесть рублей

12:03 В Москве помолились о спасении от коронавируса

12:03 Экс-жириновец Худяков покажет людям "Достойную жизнь"

11:30 Роспотребнадзор: Больных новым коронавирусом в России нет

11:26 "Проект" обнаружил у Кириенко миллиардную недвижимость на Рублёвке

11:22 Муниципал: ГИК объяснил причины сохранения ИКМО "Черная речка", "Георгиевский" и "Ржевка"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru