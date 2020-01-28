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11:05

Депутатам ЗакСа представят все 4 выдвинутые в детские омбудсмены кандидатуры

фото ЗакС политика Депутатам ЗакСа представят все 4 выдвинутые в детские омбудсмены кандидатуры

Комиссия по вопросам правопорядка и законности Заксобрания Петербурга на заседании 28 января рассмотрела вопрос о выборах регионального детского омбудсмена.

По решению комиссии, депутатам будет представлено четыре кандидатуры. Парламент на пленарном заседании рассмотрит вопрос о допуске всех претендентов до голосования. Дискуссий по этому вопросу среди членов комиссии не возникло.

При этом юридическое управление ЗакСа высказало замечания к документам от двух кандидатов, отметил председатель комиссии Александр Кущак. Речь идет, в частности, о рекомендованной губернатором Александром Бегловым вице-губернаторе Анне Митяниной. По данным управления, она не представила сведений о том, что обладает "знаниями в области проблем детства и опытом защиты прав ребенка". Претензии были и к оформлению документации правозащитницы Екатерины Лебедевой, кандидатуру которой выдвинула фракция ЛДПР.

Замечаний к оформлению заявок сотрудницы аппарата ЗакСа Юлии Шик и педагога Ирины Аристовой, представленных депутатами Еленой Киселевой и Денисом Четырбоком соответственно, у юруправления не нашлось.

Сергей Еремеев


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