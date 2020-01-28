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15:19

Главу района Хакасии осудили условно за нападение на корреспондента "России 24"

фото ЗакС политика Главу района Хакасии осудили условно за нападение на корреспондента "России 24"

Черногорский горсуд приговорил главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева к двум годам условно за нападение на корреспондента «России 24» Ивана Литомина, передает информагентство «Хакасия».

Чиновник признан виновным в нарушении ст. 144 УК РФ (воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста). Также суд частично удовлетворил гражданский иск Литомина на 50 тысяч рублей. Лишать Зайцева должности судья не стала. Защита Зайцева намерена обжаловать приговор.

«Хочется спросить у журналистов ВГТРК: чего вы добились? Глава какого-то района в захолустной Хакасии получил из-за вас судимость - принесло это вам какие-то дивиденды? Восстановили социальную справедливость? Помогли погорельцам с их некачественным жильем, построенном в рамках - заметим - президентской стройки?» - заявил адвокат Зайцева Павел Двигун.

Зайцев повалил Литомина на пол во время интервью, этот момент был показан в программе «Вести. Дежурная часть» в мае 2019 года.  Случилось это, когда журналист спросил чиновника о местных жителях, которым не выделили жилье после пожаров 2015 года.

После инцидента Зайцева исключили из «Единой России». Чиновник был уверен в том, что не он начал конфликт, и написал на журналистов заявление о публичном оскорблении представителя власти.

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