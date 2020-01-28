"Кто дорогу будет делать?": Беглов вспомнил об отсутствии инфраструктуры в Горелово и Шушарах

Во время очередного заседания правительства петербургский градоначальник Александр Беглов напомнил собравшимся о том, что районы с массовой жилой застройкой продолжают страдать от отсутствия дорожной инфраструктуры.

На мысль о состоянии данной сферы жизни Беглова натолкнули жалобы жителей Горелово. Далее губернатор вспомнил и об удручающем состоянии Шушар, чьи жители на протяжении месяца выходили с пикетами к Смольному. Развивая тему, Беглов добавил, что особое поручение следить за Шушарами было дано новому главе комитета по строительству.

"Слушайте, дорог нет. Многоквартальные дороги, не пойми кому они принадлежат. Директор совхоза уехал, где-то загорает в жарких странах, кусок остался, принадлежит совхозу, там нужно делать дорогу - застройщик выкупил часть, другой выкупил еще часть. Кто дорогу будет делать? Иди ищи-свищи этого хозяина, которому сто лет уже не нужен этот кусочек, полоска земли, по которой проходит дорога. Надо доставать таких, оттуда вытаскивать, заниматься очень серьезно", - цитирует указание городского главы ИА REGNUM.

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