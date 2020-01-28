18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:38

"Кто дорогу будет делать?": Беглов вспомнил об отсутствии инфраструктуры в Горелово и Шушарах

фото ЗакС политика "Кто дорогу будет делать?": Беглов вспомнил об отсутствии инфраструктуры в Горелово и Шушарах

Во время очередного заседания правительства петербургский градоначальник Александр Беглов напомнил собравшимся о том, что районы с массовой жилой застройкой продолжают страдать от отсутствия дорожной инфраструктуры.

На мысль о состоянии данной сферы жизни Беглова натолкнули жалобы жителей Горелово. Далее губернатор вспомнил и об удручающем состоянии Шушар, чьи жители на протяжении месяца выходили с пикетами к Смольному. Развивая тему, Беглов добавил, что особое поручение следить за Шушарами было дано новому главе комитета по строительству.

"Слушайте, дорог нет. Многоквартальные дороги, не пойми кому они принадлежат. Директор совхоза уехал, где-то загорает в жарких странах, кусок остался, принадлежит совхозу, там нужно делать дорогу - застройщик выкупил часть, другой выкупил еще часть. Кто дорогу будет делать? Иди ищи-свищи этого хозяина, которому сто лет уже не нужен этот кусочек, полоска земли, по которой проходит дорога. Надо доставать таких, оттуда вытаскивать, заниматься очень серьезно", - цитирует указание городского главы ИА REGNUM.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:55 В МИД РФ отчитали посла Японии из-за токийской выставки о Курилах

20:33 В Калининграде рабочие "изысканно" подлатали асфальт, заложив его тротуарной плиткой

20:00 Покинувший правительство Мутко станет гендиректором "Дом.РФ"

19:46 КРТИ подал на "Метрострой" в суд из-за гарантийных работ на "Спортивной"

19:28 Муниципал: МО "Сергиевское" готово потратить 17 млн рублей на три концерта

19:25 Адвокатов историка Соколова не устраивают результаты его психиатрической экспертизы

19:05 В Белоруссии неожиданно исчезли директора всех сахарных заводов

18:57 СК возбудил дело об убийстве депутата ЗакСа Ростовской области

18:43 Велосообщество Петербурга отстояло велодорожку на набережной Фонтанки

18:42 Серверы "Дождя" в течение двух недель подвергались DDoS-атакам

18:20 Силовики приходили с обысками к петербургским антифашистам

18:19 В Ростовской области убили депутата ЗакСа и его супругу

18:03 Тетердинко предложил штрафовать неправильно обращающихся с мусорными контейнерами

17:55 В Перми вернули следователям дело о прикованном цепями манекене с лицом Путина

17:48 Аукцион в поддержку политзеков: Сколько стоит «Исчезающая Конституция»?

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru