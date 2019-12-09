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18:52

У здания Смольного вновь напомнили о проблемах Шушар

фото ЗакС политика У здания Смольного вновь напомнили о проблемах Шушар

У здания администрации Петербурга состоялся очередной протестный пикет, призванный привлечь внимание к проблемам инфраструктуры Шушар - недостатку дорог и социальных объектов, на фоне известий о новом высотном строительстве. Жители поселка, относящегося к черте города, таким образом выражают свое недовольство уже четвертую неделю.

От губернатора Александра Беглова активисты требуют отменить решение о застройке участка Колпинского шоссе, о принятии которого стало известно в конце ноября. "Тематический" пикет 9 декабря стал шестнадцатым по счету.

Отмечается, что относительных промежуточных успехов им удалось добиться: с шушарцами пообещали встретиться на нынешней неделе вице-губернаторы Николай Бондаренко и Николай Линченко: чиновники намерены посетить проблемный район.

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Фотография: сообщество "Петербургский гражданин"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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