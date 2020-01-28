СК возбудил дело об убийстве депутата ЗакСа Ростовской области

Управление Следственного комитета по Ростовской области возбудило уголовное дело по ст. 105 УК (убийство) по факту обнаружения тел депутата местного заксобрания Андрея Алабушева и его жены.

На телах есть признаки насильственной смерти. По словам представителей СК, на их телах обнаружены рубленные раны. Ранее некоторые источники сообщали об огнестрельных ранениях.

Об убийстве Алабушева и его жены стало известно 28 января. Он был депутатом ЗакСа от «Единой России» и директором НИИ зерновых культур имени Калиниченко.