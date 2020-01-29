Минобороны намерено поучаствовать в борьбе с "фальсификациями истории"

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о готовности возглавляемого им ведомства противостоять усилиям неких неназываемых фальсификаторов и "очернителей" российской истории, что для него чрезвычайно важно в год празднования 75-летия победы СССР над немецко-фашистской Германией, передает РИА "Новости".

Так, ко дню Победы пополнятся новыми материалами образовательные сервисы "Память народа", "Полководцы Победы" и "Салюты освобождения", функционирующие на сайте министерства.

По словам Шойгу, Минобороны продолжит курировать рассекречивание архивов военных лет и проведение поисковых экспедиции.

Кроме того, чиновник анонсировал благоустройство более двух тысяч воинских захоронений в течение года. К 9 мая должны открыть и освятить долгожданный храм Вооруженных сил.