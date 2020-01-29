В Петербург привезли реагенты для выявления коронавируса

В связи со вспышкой опасного для жизни коронавируса и растущей тревогой по всему миру в Петербург доставили специальные реагенты, которые позволяют выявить наличие этого вируса в человеческом организме за 2-4 часа, пишет ТАСС.

"На сегодняшний день научным центром Роспотребнадзора разработаны диагностические реагенты для диагностики новой коронавирусной инфекции. Они есть в Петербурге, и все больные, попадающие в инфекционную больницу им. Боткина, обследуются, материалы направляются в центр, и там проводится исследование на новый коронавирус", - приводятся слова начальника отдела эпидемиологического надзора городского Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии.

По ее словам, реагентов должно хватить на всех желающих провериться горожан.

Накануне в Москве православные молились за то, чтобы недуг не поразил россиян. Пока, по данным Роспотребнадзора, никто в РФ не заразился. Подавляющее большинство зараженных – в Китае, случаи заболевания зарегистрированы и в других странах, в том числе в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Тайланде, США, Франции и Германии.